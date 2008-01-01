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Очередная волна холода на подходе к Центру России



ИА "Метеоновости" / 09:32 Пятница, 26 мая



Холодная воздушная масса с северо-запада уже вплотную приблизилась к территории Центральной России. Ливни и грозы вблизи холодного атмосферного фронта прошумели в Московской, Тверской, Смоленской и Калужской областях. Сейчас атмосферный фронт вместе с дождями движется на восток.



В Москве сегодня умеренно теплая погода. При почти сплошной облачности в регионе пройдет небольшой и умеренный дождь. Умеренный юго-западный ветер поддержит близкий к норме температурный фон. А осадки и ветер, как известно, надежные помощники атмосферы в процессе самоочищения. / meteonovosti.ru /



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