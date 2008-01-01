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Погодав Москве сегодня



ИА "Метеоновости" / 06:28 Пятница, 26 мая



Предстоящим днем атмосферный фронт скандинавского циклона сохранит влияние на погоду столичного региона. Ожидается облачная погода с прояснениями, временами дождь, возможна гроза. Максимальная температура воздуха в столице 17..19 градусов, по области 15..20 градусов. Ветер юго-западный 5-103м/с. Атмосферное давление в середине дня 743 мм рт ст. Относительная влажность воздуха около 50%.



В пятницу в столице и области ожидается теплая погода. Пройдут дожди, атмосферное давление немного понизится. Такие условия вполне комфортны для здоровых людей. Однако дожди и повышенная влажность воздуха могут стать причиной ухудшения самочувствия людей, страдающих хроническими бронхо-легочными заболеваниями. Пониженный фон атмосферного давления неблагоприятно скажется на самочувствии людей с заболеваниями сердца и сосудов. Также во влажном воздухе усиливается выделение фитонцидов, что может обострить различного рода аллергические заболевания, такие как полинозы, дерматиты, обусловить проявление бронхо-спазма. / meteonovosti.ru /



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