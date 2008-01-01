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О погоде вечером в Москве



ИА "Метеоновости" / 15:39 Четверг, 25 мая



Погоду в Москве и области будет определять близость атмосферного фронта. При облачности с прояснениями, местами станет приниматься небольшой дождь. Температура воздуха в Москве 14..16 градусов, по области 12..17 градусов. Ветер юго-западный, 5-10 м/с, местами порывы 13-18 м/с. / meteonovosti.ru /



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