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О погоде в округах Москвы



ИА "Метеоновости" / 15:30 Четверг, 25 мая



В 15 часов в Москве облачная погода, дождь, местами порывы ветра до 14 м/с. Температура воздуха в административных округах: Центральном 14,6..15,9 градуса; Северном 14,5..15,1 градуса, Северо-восточном 14,1..15,41 градуса; Восточном 14,9..15,6 градуса, Юго-восточном 15,5..16,8 градус; Южном 14,6..16,2 градуса; Юго-западном 14,4..16,1 градуса; Западном 14,9..15,0 градуса, Северо-западном 13,5..14,9 градуса. В Зеленограде слабый дождь, температура воздуха 14,2..14,4 градуса. На территории Новой Москвы дождь, температура воздуха 14,3..16,2 градуса, местами порывы ветра 21 м/с. / meteonovosti.ru /



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