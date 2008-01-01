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Новости погоды
На севере Европейской России снег и метели
ИА "Метеоновости" / 14:16 Четверг, 25 мая
В предстоящие сутки северные регионы европейской части России будет занимать обширный циклон. Центр этого атмосферного вихря в середине дня ожидается над востоком Архангельской области. Вслед за холодным атмосферным фронтом циклона в регион начнет поступать студеный арктический воздух, что приведет к быстрому понижению температуры. Прохождение фронта также будет сопровождаться обильными осадками в виде мокрого снега и снега, а по югу Архангельской области и Коми - сильными дождями. Максимальная температура воздуха на территории Мурманской области и в Ненецком автономном округе ожидается не выше +4 градусов, ночью фон температуры в этих регионах страны от 0 до -5 градусов. / meteonovosti.ru /
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