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На севере Европейской России снег и метели



ИА "Метеоновости" / 14:16 Четверг, 25 мая



В предстоящие сутки северные регионы европейской части России будет занимать обширный циклон. Центр этого атмосферного вихря в середине дня ожидается над востоком Архангельской области. Вслед за холодным атмосферным фронтом циклона в регион начнет поступать студеный арктический воздух, что приведет к быстрому понижению температуры. Прохождение фронта также будет сопровождаться обильными осадками в виде мокрого снега и снега, а по югу Архангельской области и Коми - сильными дождями. Максимальная температура воздуха на территории Мурманской области и в Ненецком автономном округе ожидается не выше +4 градусов, ночью фон температуры в этих регионах страны от 0 до -5 градусов. / meteonovosti.ru /



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