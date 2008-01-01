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На Кубани и в Ставрополье сохраняется неустойчивая погода



ИА "Метеоновости" / 13:05 Четверг, 25 мая



Сильные дожди с грозами не покидают юг Европейской России. В прошедшие сутки, а также минувшей дождливо было в Краснодарском крае выпало до 46 мм, в Адыгее количество осадков достигало 32 мм, в Чечне и Кабардино-Балкарии за этот период выпало от 18 до 22 мм. В Ставропольском крае непрекращающиеся дожди стали причиной дождевые паводки, максимум осадков зафиксирован метеостанцией Зеленокумск - до 48 мм.



В предстоящие сутки местами по региону пройдут кратковременные грозовые дожди (26 мая в в Краснодарском крае - сильный дождь), ветер с порывами до 16 м/с. 28 мая на большей части региона ожидаются отдельные сильные дожди с грозами и порывистым ветром. / meteonovosti.ru /



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