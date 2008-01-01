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О погоде в округах Москвы



ИА "Метеоновости" / 12:34 Четверг, 25 мая



В 12 часов в Москве облачная погода, местами ливневый дождь с грозой. Температура воздуха в административных округах: Центральном 15,4..18,4 градуса; Северном 17,1..18,8 градуса, Северо-восточном 17,8..19,1 градуса; Восточном 18,7..20,1 градуса, Юго-восточном 20,1..21,7 градус; Южном 18,4..19,9 градуса; Юго-западном 14,7..17,8 градуса; Западном 16,2..16,9 градуса, Северо-западном 16,6..18,1 градуса. Менее чем за час в Москве, в районе Пресни, выпало 6,9 мм осадков. В Зеленограде слабый дождь, температура воздуха 17,1..17,4 градуса. На территории Новой Москвы местами дождь, гроза, температура воздуха 15,1..21,7 градуса, при грозе порывы ветра 14 м/с. / meteonovosti.ru /



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