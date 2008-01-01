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В Поволжье и Предуралье по-прежнему с заморозками



ИА "Метеоновости" / 12:25 Четверг, 25 мая



В западных и центральных регионах Европейской России фон температуры приблизился к климатической норме. На остальной территории температура воздуха на 3-5 градусов ниже обычных для конца мая значений. В ряде областей сохраняются ночные заморозки. Так, прошедшей ночью в Костромской области и Пермском крае температура ночью опускалась до -2o, в Кировской области минимум температуры составил -4 градуса.



Ближайшей ночью заморозки ожидаются в Оренбургской области и Пермском крае. В выходные, в тылу очередного циклона, вновь понизится температура в центре и на севере Европейской России. / meteonovosti.ru /



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