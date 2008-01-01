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Новости погоды

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В Москве гроза!

ИА "Метеоновости" / 11:59 Четверг, 25 мая

  К полудню к Москве приблизилась зона облачности фронта окклюзии. Он проявил себя сначала раскатами грома, а затем начался ливень. За 3 часа в Москве может выпасть до 5 мм осадков, и ветер в порывах усилится до 15 м/с.

В Подмосковье, в Наро-Фоминске, гроза наблюдалась и 24 мая, но без ливня и сильного ветра. / meteonovosti.ru /
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