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Последние выходные весны в Москве будут холодными



ИА "Метеоновости" / 11:30 Четверг, 25 мая



Весна 2017 года преподнесла много сюрпризов жителям столичного региона. В конце апреля все радовались июньскому теплу, в начале мая летнюю жару сменил снег, и в последние дни весны погода вновь настраивается на апрель.



В пятницу в столичном регионе будет преобладать облачная, но еще теплая погода. К вечеру, с приближением холодного фронта с северо-запада, пройдут дожди, возможна гроза. За счет теплой ночи (в Москве преобладающая температура воздуха 10..12 градусов) и умеренно тепла днем, 17..19 градусов, средняя суточная температура будет полностью соответствовать климатической норме.



А в выходные дни произойдет смена воздушных потоков: столичный регион окажется в тыловой части циклона, с центром над Северным Уралом. Холодный воздух будет господствовать в средней тропосфере, и даже на высоте 1,5 км температура воздуха будет отрицательной. В субботу днем усилится северный ветер, и хотя на небе будет появляться солнце, максимальная температура воздуха в Москве не превысит 14..16 градусов.



В воскресенье адвекция холода продолжится, при небольшой облачности температура воздуха в Москве понизится до 1..3 градусов, и днем только 10..12 тепла. Средняя суточная температура воздуха окажется почти на 8 градусов ниже нормы, и будет соответствовать двадцатым числам апреля.



Такое значительное понижение температуры в конце мая случается довольно редко, в среднем один раз в 6 лет. Последний раз "апрельская" погода в конце мая наблюдалась 25 мая 2008 года, когда минимальная температура воздуха на станции ВДНХ понижалась до 6 градусов, а средняя суточная составила 6,8 градуса.



Столь низкая температура воздуха замедлит вегетацию растений, но зато продлит период цветения сирени и других кустарников. / meteonovosti.ru /



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