

Новости погоды



Новости могут быть использованы в средствах массовой информации без специального соглашения. Активная ссылка на "Метеоновости" ( meteonovosti.ru ) - ОБЯЗАТЕЛЬНА!

Летний зной в Сибири закончится заморозками



ИА "Метеоновости" / 10:55 Четверг, 25 мая



На юге Сибири, преимущественно в центральных и восточных регионах, установилась аномально жаркая погода. Столь высокий температурный фон стал следствием выноса "горячего" воздуха из Центральной Азии. В результате средняя за сутки температура воздуха превысила климатическую норму на 8-12 градусов. Внушительно выглядят и абсолютные показания термометров в регионе. Максимальная температура воздуха в минувшую среду в ряде областей и республик Сибири превышала значение +30! Новые рекорды максимальной температуры 24 мая были установлены в Нижнеудинске (+34.3), Барнауле (+32.5), Новокузнецке (+29.2), Киренске (+31.4), Иркутске (+32.7), Улан-Удэ (+30.8), Чемале (+33.7) и Кызыле (+33.2).



Однако экстремально жаркая погода быстро сменится не менее экстремальным холодом. Причем столь стремительное понижение фона температуры (как это обычно и бывает при значительных перепадах температуры) будет сопровождаться ливневыми грозовыми дождями, градом и порывистым ветром.



Так, уже сегодня в центральных и южных районах Красноярского края и в Хакасии ожидаются сильный дождь, гроза, град, ветер 20-25 м/с. В Тыве сильные грозовые дожди с градом и порывами ветра до 27 м/с прогнозируются сегодня и в ближайшие сутки. В Кемеровской области рекордная жара сменится ночными заморозками. 26-27 мая на Кузбассе температура ночью может опуститься до -3 градусов. Ночные заморозки ожидаются также в центральных и южных районах Красноярского края. В Бурятии и Иркутской области в субботу прохождение холодного атмосферного фронта будет сопровождаться осадками в виде дождя и мокрого снега. / meteonovosti.ru /



все новости архив новостей



