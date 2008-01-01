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Новости погоды

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Летний зной в Сибири закончится заморозками

ИА "Метеоновости" / 10:55 Четверг, 25 мая

  На юге Сибири, преимущественно в центральных и восточных регионах, установилась аномально жаркая погода. Столь высокий температурный фон стал следствием выноса "горячего" воздуха из Центральной Азии. В результате средняя за сутки температура воздуха превысила климатическую норму на 8-12 градусов. Внушительно выглядят и абсолютные показания термометров в регионе. Максимальная температура воздуха в минувшую среду в ряде областей и республик Сибири превышала значение +30! Новые рекорды максимальной температуры 24 мая были установлены в Нижнеудинске (+34.3), Барнауле (+32.5), Новокузнецке (+29.2), Киренске (+31.4), Иркутске (+32.7), Улан-Удэ (+30.8), Чемале (+33.7) и Кызыле (+33.2).

Однако экстремально жаркая погода быстро сменится не менее экстремальным холодом. Причем столь стремительное понижение фона температуры (как это обычно и бывает при значительных перепадах температуры) будет сопровождаться ливневыми грозовыми дождями, градом и порывистым ветром.

Так, уже сегодня в центральных и южных районах Красноярского края и в Хакасии ожидаются сильный дождь, гроза, град, ветер 20-25 м/с. В Тыве сильные грозовые дожди с градом и порывами ветра до 27 м/с прогнозируются сегодня и в ближайшие сутки. В Кемеровской области рекордная жара сменится ночными заморозками. 26-27 мая на Кузбассе температура ночью может опуститься до -3 градусов. Ночные заморозки ожидаются также в центральных и южных районах Красноярского края. В Бурятии и Иркутской области в субботу прохождение холодного атмосферного фронта будет сопровождаться осадками в виде дождя и мокрого снега. / meteonovosti.ru /
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