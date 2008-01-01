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Проливные дожди на юге Дальнего Востока



ИА "Метеоновости" / 10:28 Четверг, 25 мая



В южных районах дальневосточного региона условия погоды определяются обширным циклоном и связанной с ним системой атмосферных фронтов. Контрасты температуры взаимодействующих воздушных масс стали одним из определяющих факторов интенсивнсоти процессов. В результате днем 24 мая и прошедней ночью сильные грозовые дожди прошли на территории Еврейской автономной области, Хабаровского и Приморского краев. Количество осадков в этих регионах достигало 26 мм. Ветер в порывах разгонялся до 22 м/с.



Сегодня в Приморье также прогнозируется сильный дождь с грозами и порывистым ветром до 17-22 м/с,в пятницу интенсивсноть дождей снизится, а порывы ветра составят 15-20 м/с. В предстоящие выходные дни с запада к региону приблизится очередной атмосферный вихрь. 27-28 мая ливневые дожди пройдут в Амурской области, а затем циклон сместится на Хабаровский края и Приморье. / meteonovosti.ru /



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