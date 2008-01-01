Туризм
Свали.ру		 Погода в аэропортах
риски задержки		 Информеры
для сайтов		 Туры
поиск и заказ		 Авиабилеты
регулярные и чартерные		 Отели
бронирование

Четверг
25 мая 2017
расширенный поиск
  Избранные города:  cписок пуст

Новости погоды

Новости могут быть использованы в средствах массовой информации без специального соглашения. Активная ссылка на "Метеоновости" (meteonovosti.ru) - ОБЯЗАТЕЛЬНА!

Проливные дожди на юге Дальнего Востока

ИА "Метеоновости" / 10:28 Четверг, 25 мая

  В южных районах дальневосточного региона условия погоды определяются обширным циклоном и связанной с ним системой атмосферных фронтов. Контрасты температуры взаимодействующих воздушных масс стали одним из определяющих факторов интенсивнсоти процессов. В результате днем 24 мая и прошедней ночью сильные грозовые дожди прошли на территории Еврейской автономной области, Хабаровского и Приморского краев. Количество осадков в этих регионах достигало 26 мм. Ветер в порывах разгонялся до 22 м/с.

Сегодня в Приморье также прогнозируется сильный дождь с грозами и порывистым ветром до 17-22 м/с,в пятницу интенсивсноть дождей снизится, а порывы ветра составят 15-20 м/с. В предстоящие выходные дни с запада к региону приблизится очередной атмосферный вихрь. 27-28 мая ливневые дожди пройдут в Амурской области, а затем циклон сместится на Хабаровский края и Приморье. / meteonovosti.ru /
все новости   архив новостей


Факт
9:00
местное
+19
Чт.
25 мая
+19
Пт.
26 мая
+22
Сб.
27 мая
+15
Факт | Подробно | 14 дней | Месяц

  Сейчас самое:
По представленной на сайте информации за последний срок наблюдения
тёплое место: холодное место:
+45
Суккур		 -10
Беллинсгаузен

некомфортное место: Хопок
комфортное место: Армавир

подробнее  





© 2008 Данио-Пресс. Все права защищены.
Использование материалов сайта возможно только с согласия администрации сервера.
Пользовательское соглашение
По вопросам рекламы обращайтесь по этой ссылке.

 Рейтинг@Mail.ru  Rambler's Top100