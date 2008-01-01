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Новости погоды
Из архива московской погоды
ИА "Метеоновости" / 09:59 Четверг, 25 мая
Средние многолетние значения температуры воздуха (норма) в мае продолжает повышаться и к началу последней пятидневки месяца составляет около +14.5 градусов. По прогнозу сегодня в столице ожидается температура чуть выше нормы, днем воздух прогреется до 19..21 градусов тепла, а ее среднесуточное значение составит около +16.5 градуса.
Но за весь ряд инструментальных наблюдений, проводимых в Москве, в этот день бывали и заморозки и летний зной. Так, в далеком 1899 году под утро столбик термометра застыл у отметки -1.6 градусов. Подобных холодов с тех пор ни разу не повторялось.
А самым теплым сегодняшний день отмечался в 2005 году. В дневные часы температура повысилась до +31 градуса, что стало суточным рекордом максимальной температуры.
Сильными осадками отметился 1990 год, за сутки выпало до 18 мм, что составляет около трети месячной нормы. / meteonovosti.ru /
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