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Рекорд месяца останется за 2 мая!



ИА "Метеоновости" / 09:44 Четверг, 25 мая



24 мая столичная область оказалась в теплом секторе циклона, температура воздуха повысилась до комфортных 23..25 градусов. На станции ВДНХ максимальная температура воздуха достигла 23,7 градусов. Сутки 24 мая оказались теплее нормы на пару градусов.



В последние дни весны погода изменится в сторону холода, поэтому самым теплым днем мая 2017 года в Москве останется 2 число, когда на станции ВДНХ было 25,6 градуса.



Абсолютный максимум месяца принадлежит 2007 году, 28 мая в столице было 33,2 градуса. / meteonovosti.ru /



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