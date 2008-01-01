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Новости погоды

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Рекорд месяца останется за 2 мая!

ИА "Метеоновости" / 09:44 Четверг, 25 мая

  24 мая столичная область оказалась в теплом секторе циклона, температура воздуха повысилась до комфортных 23..25 градусов. На станции ВДНХ максимальная температура воздуха достигла 23,7 градусов. Сутки 24 мая оказались теплее нормы на пару градусов.

В последние дни весны погода изменится в сторону холода, поэтому самым теплым днем мая 2017 года в Москве останется 2 число, когда на станции ВДНХ было 25,6 градуса.

Абсолютный максимум месяца принадлежит 2007 году, 28 мая в столице было 33,2 градуса. / meteonovosti.ru /
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+19
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25 мая
+19
Пт.
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+22
Сб.
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+45
Суккур		 -10
Беллинсгаузен

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комфортное место: Армавир

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