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Погода в Москве сегодня



ИА "Метеоновости" / 05:45 Четверг, 25 мая



Предстоящим днем с атмосферными фронтами от скандинавского циклона (центр которого расположился над Норвежским морем) ожидаются кратковременные дожди с порывистым ветром.



Немного похолодает. После полудня воздух прогреется до 18..20 градусов в столице и до 17..22 градусов по области. Ветер юго-западный 5-10, с порывами местами до 15 м/с. Атмосферное давление в середине дня 744 мм рт ст. Относительная влажность воздуха около 60%.



Атмосферное давление будет немного ниже нормы и при дожде повысится влажность. При таком сочетание метеопараметров дискомфорт, прежде всего, могут испытывать люди, страдающие бронхо-легочными и сердечно-сосудистыми заболеваниями. Из-за продолжающегося цветения растений лица с аллергическими заболеваниями не должны забывать о мерах сезонной профилактики. Отдельные периоды с неустойчивым геомагнитным фоном могут усугубить негативное влияние погодных факторов. / meteonovosti.ru /



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