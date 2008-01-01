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О погоде вечером в Москве



ИА "Метеоновости" / 15:27 Среда, 24 мая



Погоду в Москве и области будет определять приближающийся в запада атмосферный фронт. При переменной облачности местами соберется небольшой дождь. Температура воздуха в Москве 18..20 градусов, по области 15..20 градусов. Ветер юго-западный, 3-8 м/с. / meteonovosti.ru /



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