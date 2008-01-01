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Новости погоды

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О погоде вечером в Москве

ИА "Метеоновости" / 15:27 Среда, 24 мая

  Погоду в Москве и области будет определять приближающийся в запада атмосферный фронт. При переменной облачности местами соберется небольшой дождь. Температура воздуха в Москве 18..20 градусов, по области 15..20 градусов. Ветер юго-западный, 3-8 м/с. / meteonovosti.ru /
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Факт
18:00
местное
+21
Чт.
25 мая
+19
Пт.
26 мая
+22
Сб.
27 мая
+15
Факт | Подробно | 14 дней | Месяц

  Сейчас самое:
По представленной на сайте информации за последний срок наблюдения
тёплое место: холодное место:
+42
Каес		 -10
Челюскин

некомфортное место: Хопок
комфортное место: Курчум

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