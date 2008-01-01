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О погоде в округах Москвы



ИА "Метеоновости" / 15:26 Среда, 24 мая



В 15 часов в Москве переменная облачность без осадков. Температура воздуха в административных округах: Центральном 23,8..24,6 градуса; Северном 23,3..24,6 градуса, Северо-восточном 23,3..24,0 градуса; Восточном 22,7..23,6 градуса, Юго-восточном 23,1..24,0 градус; Южном 22,8..24,4 градуса; Юго-западном 22,1..23,8 градуса; Западном 22,6..23,6 градуса, Северо-западном 23,0..23,8 градуса. В Зеленограде без осадков, температура воздуха 22,7..23,2 градуса. На территории Новой Москвы без осадков, температура воздуха 22,6..23,7 градуса. / meteonovosti.ru /



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