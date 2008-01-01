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Новости погоды

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О погоде в округах Москвы

ИА "Метеоновости" / 15:26 Среда, 24 мая

  В 15 часов в Москве переменная облачность без осадков. Температура воздуха в административных округах: Центральном 23,8..24,6 градуса; Северном 23,3..24,6 градуса, Северо-восточном 23,3..24,0 градуса; Восточном 22,7..23,6 градуса, Юго-восточном 23,1..24,0 градус; Южном 22,8..24,4 градуса; Юго-западном 22,1..23,8 градуса; Западном 22,6..23,6 градуса, Северо-западном 23,0..23,8 градуса. В Зеленограде без осадков, температура воздуха 22,7..23,2 градуса. На территории Новой Москвы без осадков, температура воздуха 22,6..23,7 градуса. / meteonovosti.ru /
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Факт
18:00
местное
+21
Чт.
25 мая
+19
Пт.
26 мая
+22
Сб.
27 мая
+15
Факт | Подробно | 14 дней | Месяц

  Сейчас самое:
По представленной на сайте информации за последний срок наблюдения
тёплое место: холодное место:
+42
Каес		 -10
Челюскин

некомфортное место: Хопок
комфортное место: Курчум

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