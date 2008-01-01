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Рекордно жаркая погода в странах Средней Азии



ИА "Метеоновости" / 14:13 Среда, 24 мая



В прошедшие сутки условия погоды в Казахстане и Киргизии определялись влиянием обширной области повышенного атмосферного давления. Нисходящие вертикальные движения в атмосфере размывают облачность и препятствуют ее образованию, а высокое майское солнце интенсивно прогревает подстилающую поверхность и нижние слои атмосферы. В результате воздух раскалялся до рекордных для последней декады мая значений. Так, в столице Киргизии - Бишкеке новый рекорд максимальной температуры для 23 мая отныне составляет +33.1 градуса, в бывшей столице Казахстана - Алматы воздух прогревался до +32.3, на севере Казахстана в Павлодаре экстремум максимальной температуры отныне составляет +35.8 градуса. / meteonovosti.ru /



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