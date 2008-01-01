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Проливные дожди в Ставрополье



ИА "Метеоновости" / 13:30 Среда, 24 мая



В то время как на севере Европейской России сохраняется зимний характер погоды: на севере Коми умеренные морозы, а в Ненецком автономном округе кружат метели. В южных регионах другая напасть - проливные дожди. Во вторник и в ночь на среду сильный дождь прошел в Адыгее (до 19 мм), Краснодарском крае в этот же период времени выпало до 41 мм.



В Кабардино-Балкарии и в Ставропольском крае отмечался сильный дождь, метеостанции зафиксировали до 20 мм. Однако с учетом сложного рельефа обильные осадки спровоцировали дождевые паводки. Во второй половине ночи 24 мая уровень воды в реке Кума превысил критические отметки. К настоящему моменту из-за обильных дождей в поселке Первомайском и в селе Левокумка (Ставропольский край) затоплены целые улицы. Вода из-за продолжающегося дождя поднимается все выше. По информации регионального МЧС есть подтопления придомовых территорий.



Дожди в регионе были вызваны прохождением холодного атмосферного фронта. Сегодня фон температуры в регионе ожидается на уровне +11..+16 градусов. В четверг 25 мая фон температуры повысится, а осадки прекратятся. Однако к воскресенью погода вновь испортится: пройдут дожди и усилится ветер. / meteonovosti.ru /



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