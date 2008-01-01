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Новости погоды

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Погода в округах Москвы

ИА "Метеоновости" / 12:53 Среда, 24 мая

  В 12 часов в Москве небольшая облачность без осадков. Температура воздуха в административных округах: Центральном 21,4..23,6 градуса; Северном 22,0..22,7 градуса, Северо-восточном 22,0..23,4 градуса; Восточном 21,7..22,3 градуса, Юго-восточном 21,7..22,4 градус; Южном 21,4..22,4 градуса; Юго-западном 21,5..22,8 градуса; Западном 21,6..22,4 градуса, Северо-западном 22,3..22,8 градуса. В Зеленограде без осадков, температура воздуха 21,1..21,4 градуса. На территории Новой Москвы без осадков, температура воздуха 21,4..23,2 градуса. / meteonovosti.ru /
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Факт
12:00
местное
+22
Чт.
25 мая
+19
Пт.
26 мая
+22
Сб.
27 мая
+15
Факт | Подробно | 14 дней | Месяц

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По представленной на сайте информации за последний срок наблюдения
тёплое место: холодное место:
+45
Акола		 -6
Диксон

некомфортное место: Сколо
комфортное место: Редландс

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