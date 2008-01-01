|
|
|
Новости погоды
Погода на популярных курортах
ИА "Метеоновости" / 11:52 Среда, 24 мая
Приближается лето - лучшее время для отдыха на пляжных курортах. Но пока мало где уже установилась теплая и комфортная погода.
В Болгарии, на побережье Черного моря, стараниями антициклона, в течение недели было солнечно, и температура воздуха повышалась. К выходным с приближением атмосферных фронтов циклона, образовавшегося над Адриатикой, начнутся дожди, местами с грозами. Этот циклон принесет и тепло, к концу месяца температура воздуха повысится до комфортных 24..29 градусов. Но вода здесь еще холодная, в районе Бургаса около 16 градусов.
На юге Греции погода неустойчивая, в Афинах с кратковременными дождями, но тепло, днем 22..27, вода прогрелась до 20 градусов. На Крите также погода с кратковременными грозовыми дождями, днем в основном 19..24, температуры воды 19.
На Кипре солнечная и теплая погода, в дневные часы воздух прогревается до 22..25 градусов, температура воды пока около 20 градусов, но есть надежда, что к началу лета она повысится на пару градусов.
На юге Турции сохранится неустойчивая погода с дождями, местами сильными, с грозами. Поэтому днем и не жарко, всего 22..27, температура воды 20.
На юге Италии солнечная и жаркая погода, днем воздух прогревается до 25 и выше, температура воды в море около 20. На лазурном побережье Франции погода умеренно теплая 20..25, в отдельные дни пройдет небольшой дождь.
Идеально подходит для отдыха жаркая Испания. В Барселоне малооблачная и теплая погода. Днем воздух прогревается до 25, а короткими ночами температура воздуха не успевает опуститься ниже 18 градусов. Температура воды около 20. На более южных курортах Испании - в Малаге и Аликанте днем воздух прогревается до 30 градусов, температура воды 21..22 градуса. Комфортная погода в эти дни и на островах, расположенных недалеко от испанских берегов.
В Египте уже наступают достаточно жаркие дни. Днем 33..38, а температура воды в Красном море 27! В Тунисе устойчивая солнечная и теплая погода, днем 25..28, температура воды около 21.
Ждут своих туристов и курорты Израиля. В Тель-Авиве солнечная погода, днем воздух прогревается до 25..30, вода 22 градуса. В Хайфе чуть прохладнее в воде 21 и на суше: 22..27 градусов. В Эйлате уже по-настоящему летний зной: в дневные часы до 40, а в воде 27. / meteonovosti.ru /
|
© 2008 Данио-Пресс. Все права защищены.
Использование материалов сайта возможно только с согласия администрации сервера.
Пользовательское соглашение
По вопросам рекламы обращайтесь по этой ссылке.