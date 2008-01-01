Туризм
Свали.ру		 Погода в аэропортах
риски задержки		 Информеры
для сайтов		 Туры
поиск и заказ		 Авиабилеты
регулярные и чартерные		 Отели
бронирование

Среда
24 мая 2017
расширенный поиск
  Избранные города:  cписок пуст

Новости погоды

Новости могут быть использованы в средствах массовой информации без специального соглашения. Активная ссылка на "Метеоновости" (meteonovosti.ru) - ОБЯЗАТЕЛЬНА!

Арктическая стужа на севере Европейской России

ИА "Метеоновости" / 11:16 Среда, 24 мая

  Не по сезону холодная погода сохраняется на востоке и севере европейской части России. Фон средней за сутки температуры воздуха ниже климатической нормы на 3-6 градусов. Внушительно, для последних дней мая, выглядят и фактические показания термометров. Так, на северо-востоке Коми столбики минимальных термометров держатся ниже отметки -10! В Воркуте в ночь на вторник был установлен новый рекорд минимальной температуры, отныне для 23 мая он составляет -11.9 градуса. Новый экстремум минимальной температуры установлен и в Койнасе -5.4 градуса.

В ближайшие сутки ситуация на северо-востоке Европейской России несколько изменится. Ветры сменят направление на западное и юго-западное. В регион начнет поступать более теплый воздух из низких широт. Столбики термометров постепенно поползут вверх. Однако к концу недели ожидается очередная волна холода. / meteonovosti.ru /
все новости   архив новостей


Факт
12:00
местное
+22
Чт.
25 мая
+19
Пт.
26 мая
+22
Сб.
27 мая
+15
Факт | Подробно | 14 дней | Месяц

  Сейчас самое:
По представленной на сайте информации за последний срок наблюдения
тёплое место: холодное место:
+45
Акола		 -6
Диксон

некомфортное место: Сколо
комфортное место: Редландс

подробнее  





© 2008 Данио-Пресс. Все права защищены.
Использование материалов сайта возможно только с согласия администрации сервера.
Пользовательское соглашение
По вопросам рекламы обращайтесь по этой ссылке.

 Рейтинг@Mail.ru  Rambler's Top100