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Арктическая стужа на севере Европейской России



ИА "Метеоновости" / 11:16 Среда, 24 мая



Не по сезону холодная погода сохраняется на востоке и севере европейской части России. Фон средней за сутки температуры воздуха ниже климатической нормы на 3-6 градусов. Внушительно, для последних дней мая, выглядят и фактические показания термометров. Так, на северо-востоке Коми столбики минимальных термометров держатся ниже отметки -10! В Воркуте в ночь на вторник был установлен новый рекорд минимальной температуры, отныне для 23 мая он составляет -11.9 градуса. Новый экстремум минимальной температуры установлен и в Койнасе -5.4 градуса.



В ближайшие сутки ситуация на северо-востоке Европейской России несколько изменится. Ветры сменят направление на западное и юго-западное. В регион начнет поступать более теплый воздух из низких широт. Столбики термометров постепенно поползут вверх. Однако к концу недели ожидается очередная волна холода. / meteonovosti.ru /



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