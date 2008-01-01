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Новости погоды

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В Сибири заморозки и сильная жара

ИА "Метеоновости" / 10:44 Среда, 24 мая

  Минувшей ночью на юге Сибири отмечались заморозки. В тылу активного циклона на юг Западной Сибири произошел заток холодного воздуха. В результате в отдельных районах Новосибирской области температура ночью понижалась до -2o. Холодной эта ночь была и в Бурятии, в отдельных районах столбики термометров опускались до -1o.

Сегодня и в ближайшие сутки в теплом секторе циклона будет происходить вынос разогретого над Центральной Азией воздуха, что приведет к резкому и существенному повышению температуры. Так, в центральных и южных районах Красноярского края, а также в Хакасии и Тыве ожидается сильная жара. Температура воздуха днем повысится 33..35o. Жаркая погода ожидается также на большей части территории Иркутской области (температура днем до +36o). В южных областях Западной Сибири сохранится влияние холодной воздушной массы, по-прежнему не исключены ночные заморозки. / meteonovosti.ru /
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