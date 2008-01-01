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Новости погоды
В Якутию придут дожди
ИА "Метеоновости" / 10:09 Среда, 24 мая
Обширный и глубокий циклон кружит над Восточной Сибирью. Его атмосферные фронты определяют ненастный характер погоды В Иркутской области. на большей части Эвенкии и Туруханского муниципального района Красноярского края. Уже в ближайшие сутки атмосферные фронты этого атмосферного вихря сместятся на восток - на территорию Якутии. В связи с чем 25 мая на Нижней Лене ожидаются сильные дожди с грозами. В северо-восточных районах республики погода также будет неустойчивой с дождями и порывистым ветром. / meteonovosti.ru /
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