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Новости погоды

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Из архива московской погоды

ИА "Метеоновости" / 09:31 Среда, 24 мая

  Май вступил в завершающуюся стадию, а тепла на Московской земле явно не хватает. За истекшие 23 дня месяца средняя температура "отстала" от нормы на 3 градуса. В пятой пятидневке мая холодная погода в столице наблюдается крайне редко, и чаще эти дни радуют теплом.

Самым теплым сегодняшний день отмечался в 1950 году. Максимальная температура в городе повысилась до +28 градусов, что стало суточным рекордом максимальной температуры.

А самыми холодными сегодняшние сутки остаются в далеком 1884 году. Под утро воздух остыл до температуры -8.7 градусов. Подобного "безобразия" вот уже 134 года не повторялось. / meteonovosti.ru /
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Факт
12:00
местное
+22
Чт.
25 мая
+19
Пт.
26 мая
+22
Сб.
27 мая
+15
Факт | Подробно | 14 дней | Месяц

  Сейчас самое:
По представленной на сайте информации за последний срок наблюдения
тёплое место: холодное место:
+45
Акола		 -6
Диксон

некомфортное место: Сколо
комфортное место: Редландс

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