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Из архива московской погоды



ИА "Метеоновости" / 09:31 Среда, 24 мая



Май вступил в завершающуюся стадию, а тепла на Московской земле явно не хватает. За истекшие 23 дня месяца средняя температура "отстала" от нормы на 3 градуса. В пятой пятидневке мая холодная погода в столице наблюдается крайне редко, и чаще эти дни радуют теплом.



Самым теплым сегодняшний день отмечался в 1950 году. Максимальная температура в городе повысилась до +28 градусов, что стало суточным рекордом максимальной температуры.



А самыми холодными сегодняшние сутки остаются в далеком 1884 году. Под утро воздух остыл до температуры -8.7 градусов. Подобного "безобразия" вот уже 134 года не повторялось. / meteonovosti.ru /



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