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Погода в Москве сегодня



ИА "Метеоновости" / 07:39 Среда, 24 мая



Предстоящим днём Московский регион по-прежнему будет находиться в теплом секторе циклона. Будет тепло и практически без осадков, лишь в конце дня с приближением атмосферного фронта с запада, местами возможно пройдет небольшой кратковременный дождь. Днем воздух прогреется до 21..23 градусов в столице и до 18..23 градусов по области. Ветер юго-западный 3-8 м/с. Атмосферное давление в середине дня 747 мм рт ст., что близко к нормальному. Относительная влажность воздуха около 40%.



Такая погода вполне комфортная и благоприятная для большинства метеочувствительных людей. Метеопараметры в пределах климатической нормы. Теплая и комфортная погода способствует длительным прогулкам на свежем воздухе. Лишь люди, страдающие аллергическими заболеваниями, могут испытывать дискомфорт в связи с цветением растений и выделяющимися при дожде фитонцидами. У них возможно усиление приступов бронхо-спазма. Не забудьте воспользоваться лекарственными препаратами, прописанные лечащим врачом. / meteonovosti.ru /



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