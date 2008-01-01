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Новости погоды

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Контрасты сибирской погоды

ИА "Метеоновости" / 12:59 Вторник, 23 мая

  В южные районы Западной Сибири поступает очень теплый воздух из Средней Азии. Температура воздуха в бывших союзных республиках превышает норму на 4-6 градусов и днем воздух прогревается до +35,+39 градусов. По мере своего продвижения на сибирские просторы, воздух трансформируется и уже таких высоких значений температура не достигает. Но, тем не менее, в Омской и на юге Тюменской областей в прошедшие сутки было жарко, как летом. Максимальная температура в дневные часы повышалась до +27,+30 градусов.

В то же время на юге Восточной Сибири было холоднее обычного. В Прибайкалье температура днем повысилась всего до +11,+16 градусов и лишь на юге Иркутской области было до +18.

В ближайшие сутки очаг аномального тепла с Омской области продвинется на восток и уже в Новосибирской, Кемеровской областях, на Алтае и в южных районах Красноярского края температура воздуха предполагается на 6-8 градусов выше нормы. / meteonovosti.ru /
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Факт
12:00
местное
+18
Вт.
23 мая
+17
Ср.
24 мая
+21
Чт.
25 мая
+19
Факт | Подробно | 14 дней | Месяц

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+45
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