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Контрасты сибирской погоды



ИА "Метеоновости" / 12:59 Вторник, 23 мая



В южные районы Западной Сибири поступает очень теплый воздух из Средней Азии. Температура воздуха в бывших союзных республиках превышает норму на 4-6 градусов и днем воздух прогревается до +35,+39 градусов. По мере своего продвижения на сибирские просторы, воздух трансформируется и уже таких высоких значений температура не достигает. Но, тем не менее, в Омской и на юге Тюменской областей в прошедшие сутки было жарко, как летом. Максимальная температура в дневные часы повышалась до +27,+30 градусов.



В то же время на юге Восточной Сибири было холоднее обычного. В Прибайкалье температура днем повысилась всего до +11,+16 градусов и лишь на юге Иркутской области было до +18.



В ближайшие сутки очаг аномального тепла с Омской области продвинется на восток и уже в Новосибирской, Кемеровской областях, на Алтае и в южных районах Красноярского края температура воздуха предполагается на 6-8 градусов выше нормы. / meteonovosti.ru /



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