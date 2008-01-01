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Новости погоды

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Якутские морозы сохраняются

ИА "Метеоновости" / 12:57 Вторник, 23 мая

  В континентальные районы Дальнего Востока свободно проникает арктический холод. В результате чего средняя температура значительно отстает от климатической нормы. Так, за прошедшие сутки ее среднесуточное значение оказалась на 1-2, а в Якутии на 4 градуса ниже нормы. При этом не обошлось без рекордов. В Якутске был установлен новый суточный рекорд минимальной температуры (-6.9). Рекордных значений достигла температура и на юге Республики, в поселке Усть-Мая под утро похолодало до -5.1 градуса.

Это уже не первый рекорд суточных минимумов температуры в текущем мае. / meteonovosti.ru /
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