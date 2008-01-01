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Вновь рекордные осадки в Крыму



ИА "Метеоновости" / 12:00 Вторник, 23 мая



Погоду в Крыму в последние дни определяла область пониженного атмосферного давления. Ее поддерживал высотный циклон, сформировавшийся в средней тропосфере в аккурат над Крымским полуостровом. Уже в воскресенье здесь прошли сильные дожди. В Ялте выпавшие осадки оказались самыми сильными за эту весну.



Понедельник в Крыму вновь отметился сильными дождями. На этот раз отличилась столица Республики. В Симферополе за 12 часов 22 мая выпало 71 мм осадков, что является рекордом месяца. До сегодняшнего дня наибольшее количество осадков отмечалось 27 мая в 1967 году. Тогда в столице Крыма выпало 47.6 мм. / meteonovosti.ru /



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