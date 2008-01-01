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Новости погоды

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Холодный май на Европейской России

ИА "Метеоновости" / 11:40 Вторник, 23 мая

  В текущем мае на европейской территории России сложилась редкая для последнего месяца весны синоптическая ситуация: резко выраженный меридиональный процесс, приведший к продолжительному вторжению холодных воздушных масс.

В средней тропосфере сформировалась высотная ложбина, вся территория Европейской России оказалась на его западной периферии во власти северных ветров. Тропосферный холод начал опускаться в приземные слои воздуха, что привело к понижению температуры.

Жители средней полосы, в том числе Москвы и области, радовались хорошей погоде лишь первые два дня мая, после чего резко похолодало, а тепло возвращалось лишь в отдельные дни и было кратковременным.

На 23 мая вся территория от Баренцева до Черного морей остается в холодном воздухе. Средняя температура минувших дней на 1-4 градуса ниже нормы. Очаг аномального холода сформировался над Вологодской областью.

Вплоть до двадцатых чисел мая удерживается угроза заморозков не только в северных районах Европейской России, но и в ее средней полосе, а также в верховье Волги.

Относительно теплая погода, которая ожидается в середине рабочей недели, продержится недолго. В последние выходные весны вновь похолодает, и апрельский холод сохранится до конца месяца.

Согласно статистики, таким холодным последний месяц весны бывает крайне редко. За последние 80 лет лишь в 10 случаях отмечалось аналогичное распределение температуры воздуха. Последний раз холодный май зарегистрирован в 1999 году. / meteonovosti.ru /
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