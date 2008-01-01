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Заморозки в Подмосковье состоялись



ИА "Метеоновости" / 10:06 Вторник, 23 мая



Минувшей ночью на территории Московской области отмечались большие температурные контрасты. Западные и северные районы Подмосковья от выхолаживания спасли облака атмосферного фронта. Под утро температура оставалась положительной и составила от 4 до 6 градусов, а в Долгопрудном было даже 8 градусов. В то же время на востоке области небо расчистилось от облаков и без того прохладный воздух начал быстро выхолаживаться. Температура понизилась до слабо положительных значений, а местами приблизилась к нулевой отметке и даже перешагнула ее в сторону отрицательных значений. В Черустях минимальная температура оказалась -2.4 градуса.



Заморозки отмечались и на востоке Центрального округа. Во Владимирской области воздух остыл до -0.1 градуса, а в противоположной стороне округа, в Тверской области, было +5.2 градуса. / meteonovosti.ru /



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