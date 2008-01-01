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Новости погоды

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Юг Дальнего Востока заливают дожди

ИА "Метеоновости" / 09:54 Вторник, 23 мая

  Активные циклонические вихри не собираются покидать Дальневосточный округ. Они выбрали своими траекториями среднюю полосу округа, но проявили себя в основном в увеличении облачности, а на сильные дожди оказались не способны. Их выпало менее 1 мм.

Зато в южных районах округа майская копилка осадков пополнилась существенно. Этому способствовала активная фронтальная система, проходящая через Приморский край. В крае в понедельник и в ночь на вторник выпало до 22 мм осадков.

В Приморье до конца недели сохранится дождливая и прохладная погода. Циклоны и их атмосферные фронты на большей части края вызовут дожди, наиболее интенсивными они ожидаются во второй половине недели. / meteonovosti.ru /
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