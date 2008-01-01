|
|
|
Новости погоды
Юг Дальнего Востока заливают дожди
ИА "Метеоновости" / 09:54 Вторник, 23 мая
Активные циклонические вихри не собираются покидать Дальневосточный округ. Они выбрали своими траекториями среднюю полосу округа, но проявили себя в основном в увеличении облачности, а на сильные дожди оказались не способны. Их выпало менее 1 мм.
Зато в южных районах округа майская копилка осадков пополнилась существенно. Этому способствовала активная фронтальная система, проходящая через Приморский край. В крае в понедельник и в ночь на вторник выпало до 22 мм осадков.
В Приморье до конца недели сохранится дождливая и прохладная погода. Циклоны и их атмосферные фронты на большей части края вызовут дожди, наиболее интенсивными они ожидаются во второй половине недели. / meteonovosti.ru /
|
© 2008 Данио-Пресс. Все права защищены.
Использование материалов сайта возможно только с согласия администрации сервера.
Пользовательское соглашение
По вопросам рекламы обращайтесь по этой ссылке.