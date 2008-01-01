Туризм
Свали.ру		 Погода в аэропортах
риски задержки		 Информеры
для сайтов		 Туры
поиск и заказ		 Авиабилеты
регулярные и чартерные		 Отели
бронирование

Вторник
23 мая 2017
расширенный поиск
  Избранные города:  cписок пуст

Новости погоды

Новости могут быть использованы в средствах массовой информации без специального соглашения. Активная ссылка на "Метеоновости" (meteonovosti.ru) - ОБЯЗАТЕЛЬНА!

Заморозки в средней полосе

ИА "Метеоновости" / 09:37 Вторник, 23 мая

  Холодный воздух проник на юг и восток ЕТР. Холодный фронт, за которым случилось очередное похолодание и вторжение арктического воздуха, уже отошел к Уралу. Ареал заморозков на территории Европейкой России увеличился. Только самые западные области облачный покров теплого фронта во вторник уберег от интенсивного ночного похолодания. Заморозки до -2 градусов отмечались в Липецкой, Тамбовской, Орловской областях. До -1 градуса температура упала под утро местами в Воронежской области.

В гребне антициклона при малооблачной погоде заморозки до 0..-2 градусов отмечались в воздухе и на почве в Татарстане, в Среднем Поволжье, на западе Оренбургской области. Более интенсивное понижение температуры (до -5 градусов) отмечалось на северо-востоке Центрального федерального округа, в Волго-Вятском районе, в Удмуртии. / meteonovosti.ru /
все новости   архив новостей


Факт
12:00
местное
+18
Вт.
23 мая
+17
Ср.
24 мая
+21
Чт.
25 мая
+19
Факт | Подробно | 14 дней | Месяц

  Сейчас самое:
По представленной на сайте информации за последний срок наблюдения
тёплое место: холодное место:
+45
Навабшах		 -7
Беллинсгаузен

некомфортное место: Беллинсгаузен
комфортное место: Мюриета

подробнее  





© 2008 Данио-Пресс. Все права защищены.
Использование материалов сайта возможно только с согласия администрации сервера.
Пользовательское соглашение
По вопросам рекламы обращайтесь по этой ссылке.

 Рейтинг@Mail.ru  Rambler's Top100