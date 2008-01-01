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Заморозки в средней полосе



ИА "Метеоновости" / 09:37 Вторник, 23 мая



Холодный воздух проник на юг и восток ЕТР. Холодный фронт, за которым случилось очередное похолодание и вторжение арктического воздуха, уже отошел к Уралу. Ареал заморозков на территории Европейкой России увеличился. Только самые западные области облачный покров теплого фронта во вторник уберег от интенсивного ночного похолодания. Заморозки до -2 градусов отмечались в Липецкой, Тамбовской, Орловской областях. До -1 градуса температура упала под утро местами в Воронежской области.



В гребне антициклона при малооблачной погоде заморозки до 0..-2 градусов отмечались в воздухе и на почве в Татарстане, в Среднем Поволжье, на западе Оренбургской области. Более интенсивное понижение температуры (до -5 градусов) отмечалось на северо-востоке Центрального федерального округа, в Волго-Вятском районе, в Удмуртии. / meteonovosti.ru /



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