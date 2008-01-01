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Новости погоды

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Погода в Москве сегодня

ИА "Метеоновости" / 06:46 Вторник, 23 мая

  Предстоящим днём Московский регион будет находиться в теплом секторе циклона, в котором также существует фронтальный раздел, прохождение которого предполагается во второй половине дня.

По сведениям Метеобюро Москвы и области днём 23 мая ожидается облачная с прояснениями погода. Во второй половине дня местами пройдет небольшой кратковременный дождь. Максимальная температура воздуха в Москве составит 19..21 градус, по области 17..22. Ветер юго-западный 3-8 м/с. Среднесуточная температура воздуха окажется в пределах климатической нормы. Атмосферное давление в середине дня 746 мм рт ст., что чуть ниже нормального. Относительная влажность воздуха около 45%.

У большинства такая погода заметных метеопатических реакций вызывать не должна. Не комфортно себя будут чувствовать только люди с сердечно-сосудистыми патологиями, перенесшие инфаркт или инсульт. Возможно ухудшение самочувствия у гипертоников и людей, склонных к сосудистым реакциям. Дополнительным неблагоприятным фактором, способным усложнить жизнь аллергикам, продолжается цветение растений, а также / meteonovosti.ru /
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