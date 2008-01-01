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Новости погоды

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Нестабильная прохладная погода на юге Европейской России

ИА "Метеоновости" / 14:44 Понедельник, 22 мая

  Холодный фронт, который накануне принес похолодание в Нечерноземье и ливни с грозами в черноземные области ЕТР, продолжает свое движение на юг. В очередной раз холодный воздух, вторгающийся вслед за фронтом, обострит атмосферные процессы и не даст погоде в южных областях и краях России улучшиться, а температуре повыситься. Пока среднесуточная температура отстает от нормы на 2-4 градуса.

Накануне сильные дожди под высотным циклоном прошли в Крыму, в ближайшие часы очередные ливни ожидаются на фронте окклюзии, который смещается на Крымский полуостров также с севера. А уже вечером 22 мая и до середины вторника 23 мая дожди, местами сильные с грозами, будут приниматься на х олодном фронте, который покинет Крым только во второй половине дня 23 мая. Температура из-за облаков и дождей, и свежего северо-восточного ветра не поднимется 23 мая выше +18 градусов.

Все сутки вторника фронты с севера будут пересекать Южный Федеральный округ и Северный Кавказ. Погода ожидается ветреная, преимущественно облачная, пройдут дожди с грозами, местами ожидаются сильные ливни, кое-где с градом. На севере округа не выше +15 градусов, только на юго-востоке региона температура успеет в дневные часы повысится до +25 градусов. На Черноморском побережье Краснодарского края во вторник от +15 до +20 градусов. / meteonovosti.ru /
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