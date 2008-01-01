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Дожди залили Крым



ИА "Метеоновости" / 13:19 Понедельник, 22 мая



В воскресенье Крымский полуостров оказался в области пониженного давления, а на высоте кружил циклон. Все это привело к активному развитию мощной кучево-дождевой облачности, которая в послеполуденные часы пролилась сильными ливнями.



В Никитском Ботаническом саду выпало 30 мм, в Симферополе - 24 мм, м, в Алуште -22 мм осадков.



Самый сильный дождь наблюдался в Ялте, за сутки выпало 44 мм, что на 10 мм больше месячной нормы осадков. Этот дождь оказался самым сильным за эту весну!



До конца месяца подобных ливней не прогнозируется, а на полуострове сохранится прохладная погода с дневной температурой около 17 градусов. / meteonovosti.ru /



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