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Новости погоды

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Тепло не спешит возвращаться в Москву

ИА "Метеоновости" / 12:40 Понедельник, 22 мая

  Первые дни мая в Москве были очень теплыми, температура воздуха превышала 25 градусов. А затем похолодало и периоды теплой, погожей погоды случались крайне редко. И до конца текущего месяца ждать тепла в Москве не приходится, температура воздуха останется ниже нормы, и практически ни дня не обойдется без дождя.

В течение рабочей недели погоду в Москве и области будет определять область пониженного атмосферного давления. Сначала она будет связана с циклоном, перемещающимся по северу Европейской России, а затем скажется влияние циклона, образовавшегося над Белоруссией.

Во вторник столичный регион окажется в теплой части циклона, северный ветер сменится южным, и температура воздуха днем повысится до 20 градусов.

Самым теплым днем недели станет среда. Ночью 24 мая в Москве 9..11 градусов, днем при переменной облачности воздух прогреется до 21..23. Средняя температура на 1-2 градуса превысит норму.

Четверг будет более облачным, местами с кратковременным дождем. В пятницу через регион пройдет холодный фронт, вновь задует северный ветер, и зона дождей охватит всю Московскую область. Температура воздуха ночью 26 мая 8..13 градусов, днем не выше 20 градусов. К субботе осадки прекратятся, но похолодает градуса на 3-4.

И самым теплым днем месяца может остаться 2 мая! / meteonovosti.ru /
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