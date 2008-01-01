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Погода в округах Москвы



ИА "Метеоновости" / 12:35 Понедельник, 22 мая



В 12 часов в Москве небольшая облачность без осадков. Температура воздуха в административных округах: Центральном 11,8..13,0 градуса; Северном 11,8..13,4 градуса, Северо-восточном 11,6..13,8 градуса; Восточном 11,8..12,6 градуса, Юго-восточном 12,1..12,4 градус; Южном 11,6..12,9 градуса; Юго-западном 11,6..13,3 градуса; Западном 12,2..13,4 градуса, Северо-западном 12,8..13,7градуса. В Зеленограде без осадков, температура воздуха 11,5..12,0 градуса. На территории Новой Москвы без осадков, температура воздуха 11,4..12,8 градуса, местами порывы северного ветра 12м/с. / meteonovosti.ru /



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