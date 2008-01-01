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Холод ворвался в Черноземье



ИА "Метеоновости" / 11:56 Понедельник, 22 мая



Холодный атмосферный фронт с севера в воскресенье добрался до западных областей Черноземья. В послеполуденные часы, когда температура воздуха достигла суточного максимума, он обострился, и замедлил свое продвижение на юг. На фронте прошли дожди и прогремели грозы. Как бы сказали метеорологи: классическое прохождение холодного фронта в теплое время года в середине дня. Грозы наблюдались в Курской области, а наиболее сильные дожди прошли в Белгороде. За 12 часов здесь выпало 13 мм осадков, что составляет более 20 % от месячной нормы осадков.



В понедельник в Черноземье уже будет господствовать арктический воздух и холодный северный ветер. Даже при солнце температура не поднимется выше 13..18 градусов. И в ближайшие 5 дней температура воздуха в черноземных областях будет ниже нормы на 2-3 градуса. / meteonovosti.ru /



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