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Новости погоды

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Заморозки в Центральной России

ИА "Метеоновости" / 11:46 Понедельник, 22 мая

  Вслед за холодным фронтом, перемещавшимся с севера ЕТР, в прошедшее воскресенье в центральные области России в очередной раз в этом мае проник холодный арктический воздух.

Днем 21 мая на северо-западные, а затем и на центральные области ЕТР начал распространять влияние гребень холодного скандинавского антициклона. Ветер северной четверти прошедшей ночью начал стихать, и в гребне антициклона запустился процесс ночного радиационного выхолаживания приземного слоя воздуха.

В Костромской и в Смоленской областях под утро 22 мая температура в травостое местами упала до -4 градусов, во Владимирской области - до -2 градусов. На севере Ярославской области местами в приземном слое воздуха температура понизилась до -2 градусов, в Тверской области -до -1 градуса. В Калужской и Орловской областях также под утро понедельника кое-где отмечался переход температуры через 0 градусов.

В Подмосковье в травостое заморозки отмечались на севере и северо-западе области, местами до -2..-3 градусов.

Предстоящей ночью и утром на северо-востоке Центрального округа угроза заморозков при ночном прояснении в гребне антициклона сохранится. Однако большинство областей округа от ночного выхолаживания приземного слоя воздуха предохранят облака теплого фронта, который направляет в центр и на запад ЕТР очередной североатлантический циклон. / meteonovosti.ru /
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