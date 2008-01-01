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Якутские морозы



ИА "Метеоновости" / 11:06 Понедельник, 22 мая



Над северными, северо-восточными и центральными районами Якутии сформировалась значительная отрицательная аномалия температуры воздуха, она составляет 6-8 градусов. И даже на юге Республики Саха температура отстает от нормы третьей декады мая на 2-4 градуса.



Холодный воздух проник в тылу малоподвижного мощного дальневосточного циклона не только в центр, но и в южные районы громадного региона. И сегодня под утро воздух в столице Республики Саха остыл до нового суточного минимума, температура упала до -6,9 градуса, что гораздо ниже прежнего рекорда минимальной температуры, установленного 71 год назад и составлявшего -3,7 градуса. На западе и юго-западе Якутии при вторжении более теплого воздуха с фронтом циклона из Сибири в перовой половине дня отмечался снег и мокрый снег.



В ближайшие сутки волна холода сменится волной тепла с юго-западными потоками в передней части циклонического вихря с запада. Однако значительного прогрева воздуха все-таки не предполагается, т.к. еще через сутки подоспеет следующий, еще более активный циклон из Сибири, на фронтах которого будут приниматься умеренные дожди, и облачные фронтальные системы будут препятствовать прогреву воздуха. На севере Республики Саха осадки, местами умеренные будут идти в виде снега. / meteonovosti.ru /



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