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Новости погоды

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Информация о магнитном поле Земли

ИА "Метеоновости" / 10:13 Понедельник, 22 мая

  По данным ИЗМИРАН, солнечная активность с 10 по 20 мая была низкой. Магнитное поле Земли большую часть времени менялось от спокойного до слабо возмущенного. 15, 18 и 20 мая зарегистрированы отдельные возмущенные периоды.

По прогнозам ИЗМИРАН ожидается, что в период с 21 по 29 мая солнечная активность будет, в основном, низкой. Большие вспышки маловероятны. Геомагнитная обстановка ожидается, преимущественно, от спокойной до слабо возмущенной. Возмущенные периоды наиболее вероятны 21-22 мая. Поэтому следует в эти дни более внимательнее отнестись к своему здоровью. / meteonovosti.ru /
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