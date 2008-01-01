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Новости погоды

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Погода в Москве сегодня.

ИА "Метеоновости" / 06:30 Понедельник, 22 мая

  Предстоящим днём погода столичного региона будет формироваться под влиянием антициклона. Сохранится приток прохладного воздуха с севера. При переменной облачности осадков не ожидается. Максимальная температура в столице ожидается 12..14, по области 11..16 градусов.

Атмосферное давление существенно не изменится и в середине дня составит 746 мм рт. ст. Относительная влажность воздуха около 50 %.

В столичном регионе похолодает, в ночные часы даже появится вероятность заморозков. Однако, существенных колебаний остальных метеоэлементов не ожидается, они останутся в пределах климатической нормы. Заметных метеопатических реакций у большинства жителей региона такая погода вызывать не должна. А вот отдельные возмущения геомагнитного поля могут стать причиной ухудшения самочувствия у метеозависимых людей с патологиями сердечно-сосудистой системы. Людям, склонным к аллергии не следует забывать, что цветение растений еще продолжается. И одевайтесь по погоде! / meteonovosti.ru /
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