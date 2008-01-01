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Новости погоды
Рекорды Европейской России
ИА "Метеоновости" / 13:47 Воскресенье, 21 мая
Минувшая суббота на европейской территории отметилась рекордными значениями температуры.
Самая высокая для суток 20 мая была зафиксирована на крайнем западе России. В Калининграде воздух разогрелся до +27,8 градуса (выше климатической нормы более чем на 5 градусов). Но уже в начале новой недели, с усилением натиска антициклона с запада, тепло спадет. По восточной периферии антициклона поступает свежий воздух и 22 мая уже не выше +20 градусов.
Южные районы Европейской России тоже "засветились" рекордными значениями температуры, но прямо противоположными.
В Приморско-Ахтарске (Краснодарский край) в ранние утренние часы 20 мая воздух остывал до +9 градусов, что и стало новым абсолютным минимумом этих суток.
/ meteonovosti.ru /
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