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Рекорды Европейской России



ИА "Метеоновости" / 13:47 Воскресенье, 21 мая



Минувшая суббота на европейской территории отметилась рекордными значениями температуры.



Самая высокая для суток 20 мая была зафиксирована на крайнем западе России. В Калининграде воздух разогрелся до +27,8 градуса (выше климатической нормы более чем на 5 градусов). Но уже в начале новой недели, с усилением натиска антициклона с запада, тепло спадет. По восточной периферии антициклона поступает свежий воздух и 22 мая уже не выше +20 градусов.



Южные районы Европейской России тоже "засветились" рекордными значениями температуры, но прямо противоположными.



В Приморско-Ахтарске (Краснодарский край) в ранние утренние часы 20 мая воздух остывал до +9 градусов, что и стало новым абсолютным минимумом этих суток.



/ meteonovosti.ru /



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