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В Тюменской области грядет похолодание



ИА "Метеоновости" / 13:32 Воскресенье, 21 мая



В минувшую субботу по северу Сибири перемещался циклон, который в Ханты-Мансийский округ принес сильные осадки в виде дождя и снега, количеством до 16 мм. И вот очередной циклон с Европейской территории в начале новой недели будет штурмовать север Тюменской области, который и принесет осадки разной интенсивности и продолжительности, местами сильные, в отдельных районах поднимутся метели, слабый гололед, порывистый ветер и температура начнет понижаться. На Ямале до -2, в среднем течении Оби 12..17, на юге еще до +24, но на северо-западе до +5 градусов, на юге Тюменской области около +20, на юго-востоке еще по-летнему тепло, до +28 градусов. Во вторник продолжится вторжение арктического воздуха. В Ямало-Ненецком округе ударит небольшой морозец до -5, в отдельных районах Ханты-Мансийского округа до +2, на юге Тюменской области уже не выше +16 градусов.



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