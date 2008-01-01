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В Эвенкии рекордно низкая температура



ИА "Метеоновости" / 12:36 Воскресенье, 21 мая



Циклон, который в субботу 20 мая располагался над севером Красноярского края, затянул в свою циркуляцию арктический воздух. В Туруханском районе и Эвенкии среднесуточная температура воздуха оказалась ниже многолетних значений на 4-6 градусов.



В результате в Ванаваре (Эвенкия) температура понизилась до рекордно низких значений до -8.5 градуса, что и стало новым абсолютным минимумом для 20 мая.



В начале новой недели Эвенкия окажется в передней части западносибирского циклона. Теплый атмосферный фронт время от времени будет засыпать снегом, мокрым снегом, на юге с дождем, ветер усилится в порывах до 14 м/с. Ночью немного станет теплее, 0..-5, но в отдельных районах еще -10..-15. Поэтому сохраняется вероятность рекордно-низких значений температуры. / meteonovosti.ru /



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