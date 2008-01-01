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ИА "Метеоновости" / 12:34 Воскресенье, 21 мая



В полдень над городом небо по-прежнему затянуто облаками, но осадков нет. Температура на главной станции столицы повысилась менее, чем на градус и составляет +10.6. А вот в районе МГУ, наоборот стало холоднее на 0.3 градуса и сейчас +10.7, на Балчуге температура существенно не изменилась, +11.2. Атмосферное давление пониженное, относительная влажность воздуха понизилась до 67%. Ветер северный, в районе ТСХА и МГУ его порывы достигают 10 м/с. / meteonovosti.ru /



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