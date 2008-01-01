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Красноярский край: о заморозках и пожарной опасности



ИА "Метеоновости" / 12:11 Воскресенье, 21 мая



В субботу 21 мая центральные и южные районы Красноярского находились под присмотром антициклона. При ясном небе воздух остывал до заморозков до -4 градусов, в Хакасии они были более интенсивные до -6. Среднесуточная температура воздуха была на пару градусов ниже климатической нормы.



Но ситуация меняется, причиной тому циклон, центр которого в воскресенье находится над Эвенкией. В центре Красноярского края увеличится облачность, местами прольются дожди, на севере повсеместно, причем, в отдельных районах севера они будут сильные, ветер окрепнет в порывах до 17 м/с. В ночь на понедельник местами грянут заморозки до -2 градусов, а вот днем температура повысится до 21..26 градусов.



Южные районы края и Хакассия останутся под опекой антициклона. Осадков не предполагается, ночь холодная и с заморозками до -2..-3 градусов, а вот днем жарко, 23..28. Высокая температура и отсутствие осадков способствуют сохранению высокой степени пожарной опасности в Ермаковском районе.



В Горной Тыве синоптическая ситуация складывается примерно также. Ночью происходит интенсивное выхолаживание до заморозков, до -6 градусов. Днем температура повысится до 22..27 градусов, после полудня с развитием мощной конвективной облачности, местами соберется небольшой дождь, возможна гроза, усиление ветра в отдельных районах до 17 м/с. Однако, и здесь сохраняется местами высокая, а в Дзун-Хемчикском районе чрезвычайная степень пожарной опасности. / meteonovosti.ru /



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