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Новости погоды

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В Подмосковье возвращаются заморозки

ИА "Метеоновости" / 11:50 Воскресенье, 21 мая

  20 мая вечером к столичному региону с северо-запада подошел холодный атмосферный фронт, который местами и отметился небольшими дождями. Больше всего осадков за минувшие сутки досталось Клину 3.8 мм, до 3 мм выпало в Павловском Посаде, в Егорьевске и Дмитрове 1 мм. В воскресенье московская земля останется в зоне холодного фронта, который при облачной погоде с прояснениями местами прольет небольшие дожди. Северный ветер местами с порывами 12-15 м/с, будет поставлять холодный воздух, как у поверхности земли, так и на высотах.

В ночь на понедельник распогодится, при переменной облачности и северном ветре температура понизится до 2..7, на севере Подмосковья не исключены заморозки до -1 градуса.

Во вторник синоптическая ситуация не изменится: переменная облачность, без осадков, ночь холодная 2..7, местами заморозки до -1 градуса, а вот днем уже станет теплее, и воздух прогреется до +20, ветер юго-западный 3-8 м/с.

В связи с грядущими заморозками, пусть и небольшими, садоводам и огородникам стоит позаботиться о теплолюбивых культурах высаженных в открытый грунт. / meteonovosti.ru /
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