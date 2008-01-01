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Забайкалье: ночью заморозки, днем осадки и ветрено



ИА "Метеоновости" / 11:02 Воскресенье, 21 мая



Накануне, 21 мая, территорию вокруг Байкала контролировал антициклон. Ночью при малооблачной и тихой погоде произошло интенсивное выхолаживание. В Иркутской области и Бурятии грянули заморозки до -7, в Забайкальском крае до -9 градусов.



В начале новой недели атмосферные фронты с волнами якутского циклона, оттеснят антициклон к южным районам Дальнего Востока. В ночь на понедельник еще без осадков, но при натекании облачности заморозки уже не столь интенсивнее, лишь до -3..-5 градусов. А вот днем, в зоне фронта, местами пройдут небольшие и умеренные осадки в виде дождя и мокрого снега, в Забайкальском крае и Иркутской области они будут сопровождаться порывистым, 12-18 м/с, ветром. Преобладающая температура днем 17..22, в Бурятии 14..19, но местами воздух сможет прогреться и до +25. / meteonovosti.ru /



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